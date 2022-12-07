У найдорожчого космічного телескопа в історії виникли проблеми через корабель "Оріон"

Вчені можуть зв’язатися з телескопом лише раз на 80 годин

Космічному телескопу "Джеймс Вебб" стало складно підтримувати зв’язок із Землею через старт місії Artemis 1, в рамках якої до Місяця відправили корабель "Оріон".

Як інформує Space.com, причиною цього стали особливості системи зв’язку, яку використовує Американське аерокосмічне агентство (NASA).

Річ у тому, що НАСА підтримує контакт з усіма своїми супутниками через систему Deep Space Network, яка складається з 14 антен, розташованих у США, Іспанії та Австралії.

Про можливі проблеми вчені попереджали ще влітку, оскільки вже тоді стало зрозуміло, що запуск "Оріона" забере всі можливості системи, оскільки операторам доведеться постійно тримати зв’язок із космічним кораблем.

Прогнози вчених справдилися і, як і очікувалося, після запуску програми Артеміда 1 в інших місій виникли труднощі з доступом до своїх апаратів.

У тому числі проблеми виникли й у найдорожчого космічного телескопа Джеймс Вебб. Він все ще може безпроблемно отримувати інструкції із Землі, але виникає проблема із даними, які йому треба відправляти на Землю. Річ у тому, що він має невеликий запас пам’яті, тому йому необхідно мати можливість підтримувати стабільний зв’язок з будинком.

В цей час вченим доводиться чекати по 80 годин, щоб отримати дані від телескопа.

Як повідомлялося раніше, у липні стало відомо, що "Джеймс Вебб" отримав пошкодження одного з дзеркал внаслідок зіткнення з мікрометеоритами.