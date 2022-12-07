У самого дорогого космического телескопа в истории возникли проблемы из-за корабля "Орион"

Ученые могут связаться с телескопом лишь раз в 80 часов

Космическому телескопу "Джеймс Уэбб" стало сложно поддерживать связь с Землей из-за старта миссии Artemis 1, в рамках которой к Луне отправили корабль "Орион".

Как информирует Space.com, причиной тому стали особенности системы связи, которую использует Американское аэрокосмическое агентство (NASA).

Дело в том, что НАСА поддерживает контакт со всеми своими спутниками через систему Deep Space Network, которая состоит из 14 антенн, расположенных в США, Испании и Австралии.

О возможных проблемах ученые предупреждали еще летом, поскольку уже тогда стало понятно, что запуск "Ориона" отберет все возможности системы, так как операторам придется постоянно держать связь с космическим кораблем.

Прогнозы ученых сбылись и, как и ожидалось, после запуска программы "Артемида 1" у других миссий возникли трудности с доступом к своим аппаратам.

В том числе проблемы возникли и у самого дорогого космического телескопа "Джеймс Уэбб". Он все еще может беспроблемно получать инструкции с Земли, но возникает проблема с данными, которые ему надо отправлять на Землю. Дело в том, что у него небольшой запас памяти, поэтому ему необходимо иметь возможность поддерживать стабильную связь с домом.

В настоящее время ученым приходится ждать по 80 часов, чтобы получить данные от телескопа.

Как сообщалось ранее, в июле стало известно, что "Джеймс Уэбб" получил повреждение одного из зеркал, вследствие столкновения с микрометеоритами.