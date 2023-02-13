Метеор над Францією перетворив ніч на день: підбірка найдивовижніших “небесних каменів” XXI століття (відео)

Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.

Особливо помітним падіння було над містом Руаном, що неподалік протоки Ла-Манш між Францією та Великою Британією, повідомляє видання Franceinfo. За даними Європейського космічного агентства, це метеороїд під назвою Sar 2667, який увійшов в атмосферу Землі близько 4 ранку. Цей астероїд зафіксували задовго до його падіння, тому його й засікли камери. В історії є усього 7 таких маленьких астероїдів, які вдалося виявити ще до падіння.

Крім цього, небесна подія була дійсно однією з найяскравіших за останній час. Попри те, що астероїди згорають в земній атмосфері постійно, настільки помітні випадки — рідкість. Падаючу зірку бачили навіть в Англії — за сотні кілометрів звідти. Тому "Телеграф" зібрав найбільш вражаючі падіння астероїдів, які ставалися з початку XXІ століття.

Вітимський болід

Ілюстрація падіння Вітимського боліда

Це метеорит, що впав в Іркутській області рф восени 2002 року. Пригода сталася близько 2-ї ночі. Медіаматеріалів нема, однак за словами очевидців, падіння виглядало наче яскравий другий місяць на небі, а слід від метеорита ще певний час освітлював небо. Вибух при падінні був незначним, оскільки камінь згорів під час падіння з кількох сотень до всього кількох кілограмів. Тому вибув мав еквівалент 200 тонн тротилу. Це повалило ліс в радіусі 6-10 кілометрів і спричинило пожежу на площі 2-3 кілометри.

Метеорит "Нойванштайн"

Уламок метеорита Нойванштайн

Мабуть, найвідоміший європейський метеорит XXI століття. Він упав у квітні 2002 року. Його падіння відстежували кілька різних обсерваторій, які вирахували місце падіння небесного тіла. Як зрозуміло з назви, космічний мандрівник приземлився неподалік відомого замку Нойванштайн у Баварії. Оскільки небесний камінь падав у густонаселеній Німеччині, то й ажіотажу було чимало. Очевидці розповідають, що гул від падіння чули на відстані 100 кілометрів. При входженні в атмосферу, за оцінками вчених, цей камінчик важив кілька сотень кілограмів, але уламків знайшли лише на 6 кг.

Челябінський метеорит

Мабуть, найвідоміший метеорит, який прилітав на Землю у XXI столітті. Подія сталася взимку 2013 року й найбільш була помітна над російським містом Челябінськ. Його падіння вдалося зафіксувати на відеореєстратори машин. За оцінками NASA — це найбільше небесне тіло, яке падало на Землю після Тунгуського метеорита.

Він мав діаметр 17 метрів, але розсипався на дрібніші уламки ще в атмосфері. Сила вибуху склала 0,5 мегатонни, що у 20 разів більше за ядерну бомбу, скинуту на Хіросіму. Вибухова хвиля двічі обійшла Землю, а від наслідків постраждали понад 1,5 тисячі людей. Переважно, через вибите скло. Найважчий знайдений уламок метеорита важив майже 600 кілограмів.

Камчатський метеорит

Японське метеорологічне агенство опублікувало фото з супутника, де видно пиловий слід після Камчатського метеорита

Третє масштабне падіння — і знову в росії. 2018 року він вибухнув над акваторією Берингового моря. Вибух зафіксували супутники NASA за кілька сотень кілометрів від узбережжя Камчатки на висоті 26 кілометрів над морем. Пригода була досить непомітною, адже сталася в безлюдному місці. Потужність вибуху у 7 разів перевищила ядерну бомбу, яку скинули на Хіросіму.

Вінчкомбський метеорит

Упав узимку 2021 року над півднем Англії. Науковці змогли знайти його крихітні уламки. Метеорит прилетів неочікувано, та попри це його змогли зафіксувати кільки камер спостереження. Його падіння було доволі яскравим. Близько 1000 очевидців з Європи та Британії повідомляли, що бачили яскраву вогняну кулю. А дехто чув ще й гуркіт. Науковці знайшли всередині цього метеорита воду, таку ж як і на Землі, що може свідчити про походження води на нашій планеті.

Нагадаємо, на Марсі виявили метеорит, який може бути свідченням життя на Марсі. Тим часом біля Землі нещодавно пролетів великий астероїд. "Телеграф" розбирався, що було б, якби він упав.