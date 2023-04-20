Все же "привет" из космоса? Специалисты объяснили яркую вспышку в небе над Киевом

Украинские специалисты рассказали, что произошло в небе над Киевщиной 19 апреля

Вечером 19 апреля в небе над Украиной заметили яркую вспышку, которая вызвала недоумение у жителей Киевской и ряда других областей. Сперва была версия о падении спутника, опровергнутая в NASA, а теперь появилась реакция украинских ученых.

Как говорится в сообщении Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, событие может быть связано с "входом космического тела в плотные слои атмосферы".

Специалисты отмечают, что такая версия не является окончательной. В агентстве обещают прояснить ситуацию в ближайшее время.

"19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о спутнике, который должен был упасть на Землю в ночь на 20 апреля. Также украинцы начали публиковать в сети фотожабы и мемы по случаю редкого явления.