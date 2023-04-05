На Солнце заметили "бегемота": чем Земле грозит гигантское пятно на светиле

Образовавшееся солнечное пятно несет с собой опасность в виде магнитного шторма

Таинственный космос продолжает пугать и завораживать. После того как астрономы обнаружили черные дыры на расстоянии руки от Земли, астросиноптики предупредили о новой потенциальной опасности, обнаруженной на Солнце. На светиле заметили новое пятно AR3270 с двумя первичными темными ядрами больше Земли и нестабильным магнитным полем.

Синоптики из Spaceweather предупредили, что новое пятно быстро превратилось в огромного "бегемота" и может привести к геомагнитному шторму.

Хотя работники метеорологических станций уверяют, что на этой неделе геомагнитные бури маловероятны, они не исключают вероятность новых вспышек на Солнце. Так, в течение следующих 24 часов вероятность солнечной вспышки класса М (средняя) из-за "бегемота" AR3270 составит 15%, а класса Х (большая) — 5%.

По данным Tesis.xras, геомагнитные штормы в апреле будут бушевать 20 и 27 апреля. Чувствительным людям следует подготовиться, чтобы уберечь свое здоровье.

А вызванные всплесками солнечной активности геомагнитные возмущения 4-го уровня следует ожидать 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Напомним, что магнитные бури возникают в результате изменений магнитного поля. Такие штормы могут длиться от нескольких часов до двух суток. Магнитные бури оказывают влияние на здоровье человека и на работу систем связи, приводя к техническим сбоям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что NASA зафиксировала гигантский торнадо на Солнце. Подобные пики встречаются каждые 11 лет.