На Сонці помітили "бегемота": чим Землі загрожує велетенська пляма на світилі

Утворена сонячна пляма несе з собою небезпеку у вигляді магнітного шторму

Таємничий космос продовжує лякати і заворожувати. Після того як, астрономи виявили чорні діри на відстані руки від Землі, астросиноптики попередили про нову потенційну небезпеку, виявлену на Сонці. На світилі помітили нову пляму AR3270 з двома первинними темними ядрами, більшими за Землю, і нестабільним магнітним полем.

Синоптики з Spaceweather попередили, що новоутворена пляма швидко перетворилася на величезного "бегемота" і може призвести до геомагнітного шторму.

Хоча працівники метеорологічних станцій запевняють, що цього тижня геомагнітні бурі малоймовірні, вони не виключають імовірності нових спалахів на Сонці. Так, протягом наступних 24 годин ймовірність сонячного спалаху класу М (середній) через "бегемота" AR3270 становитиме 15%, а класу Х (великий) — 5%.

За даними Tesis.xras, геомагнітні шторми у квітні вируватимуть 20 та 27 квітня. Чутливим людям слід підготуватись, щоб вберегти своє здоров'я.

А викликані сплесками сонячної активності геомагнітні збурення 4-го рівня слід очікувати 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Нагадаємо, що магнітні бурі виникають в наслідок змін магнітного поля. Такі шторми можуть тривати від кількох годин до двух діб. Магнітні бурі впливають на здоров'я людини і на роботу систем зв'язку, призводячи до технічних збоїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що NASA зафіксувала гігантський торнадо на на Сонці. Подібні піки трапляються кожні 11 років.