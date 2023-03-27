Сонце наближається до піку активності: NASA зафіксувало гігантський торнадо на нашій зірці (відео)

Подібні піки трапляються кожні 11 років.

Багато земляни з побоюванням ставляться до активності на Сонці, знаючи про те, що вона безпосередньо впливає на події на нашій планеті.

Тому повідомлення про те, що в середині березня обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала вражаючу подію на Сонці, викликало у багатьох не тільки інтерес, але і тривогу.

Суть події — у тому, що на північному полюсі Сонця сформувався торнадо, який досяг рекордних розмірів, піднявшись на висоту 120 тисяч кілометрів (це перевищує довжину 14 земних діаметрів), пише Business Insider.

Торнадо вперше почав формуватися 14 березня, а 18-го вибухнув у хмарі намагніченого газу, викинувши плазму у космос. Подія справила приголомшливе видовище, але, на щастя, вона не нашкодить Землі.

"Те, що ми бачимо тут, — це полярна коронна нитка (PCF). Філамент — це величезна скручена магнітна структура, яка знаходиться над поверхнею Сонця іноді протягом кількох місяців", — розповів Метью Оуенс, професор космічної фізики в Університеті Редінга.

При цьому він закликає не сприймати слово "торнадо" буквально.

" Ймовірно, ви можете бачити плазму, яка слідує за деяким попередньо викривленим магнітним полем і створює видимість обертання ", — додав він.

Ймовірно, найближчими роками ми побачимо більш вражаючих сонячних явищ, оскільки наша зірка наближається до піку своєї активності, які трапляються кожні 11 років.

Нагадаємо, що з 25 по 30 березня у вечірній та нічний час більшість українців може насолоджуватися спогляданням незвичайного космічного явища – чергового параду планет. На цей раз в окрему конфігурацію з Місяцем вишикувались п’ять небесних тіл.