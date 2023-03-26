Парад одразу п'яти планет: коли українці зможуть побачити унікальне явище

Аби знайти всі космічні тіла, котрі збираються "покрасуватися" на небі, варто знати правильний час і підходяще місце для огляду

Із 25 до 30 березня у вечірній та нічний час більшість українців зможе насолодитися спогляданням незвичного космічного явища — чергового параду планет. Варто зазначити, що цього разу в окрему конфігурацію із Місяцем збираються вибудуватися одразу п'ять небесних тіл. Попередній парад відбувся всього кілька місяців тому, у січні.

Детальніше про березневе явище повідомляє Business Insider. Участь у космічній "демонстрації" беруть Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Уран. При цьому любителям нічного неба варто поспішити — вже після 28 березня Юпітер може стати менш помітним через особливості сонячного освітлення.

Аби спостерігати за парадом планет, важливо знати чіткий час для спостереження і мати підходяще місце для нього. Деякі із планет, як-от Венеру, можна буде з легкістю роздивитися на горизонті навіть із великих міст. Із Ураном та Меркурієм може бути трохи важче — тут вже варто відправитися на спостереження у місце, де споглядати нічне небо не заважатимуть вечірні вогні.

Також зауважте, що вам знадобиться правильний кут огляду — горизонт має бути відкритим. Інакше будівлі чи гори можуть завадити вам побачити Меркурій або Юпітер. Якщо ж хочете "познайомитися" і з Ураном, то спробуйте знайти телескоп або хоча б бінокль, зайвим не буде.

Коли саме дивитися?

Приблизне місце появи небесних тіл на небосхилі після заходу сонця та вночі

Вишиковуватися в одну лінію планети цього разу планують на заході. Одразу після заходу сонця Меркурій та Юпітер з'являться поруч. Початково їх можна буде помітити навіть неозброєним оком. Важливо підкреслити, що цей "дует" буде помітно лише менше години після заходу сонця. Потім вони опустяться за горизонт і зникнуть із вашого поля зору. Однак розчаровуватися не варто, адже на небесну сцену вийде Венера. Вона буде яскраво помітною у небі, і знаходитиметься над Юпітером.

Поруч із Венерою буде Уран — трохи вище і ліворуч. Його можна буде помітити вже після того, як останні сонячні промінці зникнуть і запанують сутінки. На це матимете годину або дві, поки й ці планети не зникнуть за горизонтом.

Після цього на небі стане помітним Марс. Його можна буде легко впізнати завдяки яскраво-червоному світлу. Знаходитиметься він високо на південному заході небосхилу, вище і трохи ліворуч Місяця (із 25 по 27 березня). Із 28 числа планета переміститься вже під супутника Землі.

Якщо раптом ви вирішите не спати всю ніч або прокинетеся до світанку, вам може вдатися помітити Сатурн. Його варто шукати на сході десь незадовго до сходу сонця. Побачити планету можна буде всього протягом двох діб — 27 і 28 березня.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили на Юпітері можливість виникнення північного сяйва. Це дуже важливе відкриття для астрономії та загалом для дослідження людством космосу.

Також "Телеграф" розповідав про відкриття нової планети, яка може бути схожою на Землю. Це означає, що на ній цілком здатне зародитися життя.