Парад сразу пяти планет: когда украинцы смогут увидеть уникальное явление

Чтобы найти все космические тела, собирающиеся "покрасоваться" на небе, стоит знать правильное время и подходящее место для осмотра

С 25 по 30 марта в вечернее и ночное время большинство украинцев сможет насладиться созерцанием необычного космического явления — очередного парада планет. Стоит отметить, что на этот раз в отдельную конфигурацию с Луной собираются выстроиться пять небесных тел. Предыдущий парад состоялся всего несколько месяцев назад, в январе.

Подробнее о мартовском явлении сообщает Business Insider. Участие в космической "демонстрации" принимают Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран. При этом любителям ночного неба стоит поспешить – уже после 28 марта Юпитер может стать менее заметным из-за особенностей солнечного освещения.

Чтобы наблюдать за парадом планет, важно знать точное время для наблюдения и иметь подходящее место для него. Некоторые из планет, таких как Венера, можно будет с легкостью разглядеть на горизонте даже из больших городов. С Ураном и Меркурием может быть немного труднее — здесь уже следует отправиться на наблюдение в место, где созерцать ночное небо не будут мешать вечерним огням.

Также заметьте, что вам понадобится правильный угол обзора – горизонт должен быть открыт. Иначе здания или горы могут помешать вам увидеть Меркурия или Юпитера. Если же хотите познакомиться и с Ураном, то попробуйте найти телескоп или хотя бы бинокль, лишним не будет.

Когда смотреть?

Выстраиваться в одну линию планеты в этот раз планируют на западе. Сразу после заката Меркурий и Юпитер появятся рядом. Изначально их можно будет заметить даже невооруженным глазом. Важно подчеркнуть, что этот "дуэт" будет заметен лишь меньше часа после заката. Затем они опустятся за горизонт и исчезнут из вашего поля зрения. Однако разочаровываться не стоит, ведь на небесную сцену выйдет Венера. Она будет ярко заметна в небе, и будет находиться над Юпитером.

Приблизительное место появления небесных тел на небосводе после заката и ночью

Рядом с Венерой будет Уран чуть выше и слева. Его можно будет заметить уже после того, как последние солнечные лучи исчезнут и воцарятся сумерки. На это у вас будет час или два, пока и эти планеты не исчезнут за горизонтом.

После этого на небе станет заметным Марс. Его можно будет легко узнать благодаря алому свечению. Находиться он высоко на юго-западе небосвода, выше и слева на Луне (с 25 по 27 марта). С 28 числа планета переместится уже под спутника Земли.

Если вдруг вы решите бодрствовать всю ночь или проснетесь до рассвета, вам может посчастливиться заметить Сатурн. Его следует искать на востоке где-то незадолго до восхода солнца. Увидеть планету можно будет всего в течение двух суток – 27 и 28 марта.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили на Юпитере возможность возникновения северного сияния. Это очень важное открытие для астрономии и для исследования человечеством космоса.

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