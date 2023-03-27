Солнце приближается к пику активности: NASA запечатлело гигантский торнадо на нашей звезде (видео)

Подобные пики случаются каждые 11 лет

Многие земляне с опаской относятся к активности на Солнце, зная о том, что она оказывает непосредственное влияние на происходящее на нашей планете.

Поэтому сообщение о том, что в середине марта Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала впечатляющее событие на Солнце, вызвало у многих не только интерес, но и тревогу.

Суть события – в том, что на северном полюсе Солнца сформировался торнадо, который достиг рекордных размеров, поднявшись на высоту 120 тысяч километров (это превосходит по длине 14 земных диаметров), пишет Business Insider.

Торнадо впервые начал формироваться 14 марта, а 18-го взорвался в облаке намагниченного газа, выбросив плазму в космос. Событие произвело ошеломляющее зрелище, но, к счастью, оно никак не навредит Земле.

"То, что мы видим здесь, — это полярная коронная нить (PCF). Филамент — это огромная скрученная магнитная структура, которая находится над поверхностью Солнца иногда в течение нескольких месяцев", — рассказал Мэтью Оуэнс, профессор космической физики в Университете Рединга.

В то же время он призывает не воспринимать слово "торнадо" в буквальном смысле.

"Вероятно вы можете видеть плазму, которая следует за некоторым предварительно искривлённым магнитным полем и создаёт видимость вращения", — добавил он.

Вероятно, в ближайшие годы мы увидим более поразительные солнечные явления, поскольку звезда приближается к пику своей активности, которые случаются каждые 11 лет.

Напомним, что с 25 по 30 марта в вечернее и ночное время большинство украинцев сможет насладиться созерцанием необычного космического явления — очередного парада планет. В этот раз в отдельную конфигурацию с Луной собираются выстроиться пять небесных тел.