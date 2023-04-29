Вода на Марсі зникла зовсім недавно: китайський марсохід знайшов несподіваний доказ

На Землі в цей час предки людей приручили вогонь

Вже ні для кого не секрет, що на поверхні Марса колись була рідка вода. Однак нові дані показують, що в деяких місцях вона залишалася набагато довше, ніж вважалося раніше.

Як повідомляє Space, китайський ровер Zhurong виявив ділянки, на яких рідку воду можна було знайти в проміжку часу від 1,4 мільйона до 400 тисяч років тому. Дослідження оприлюднено в журналі Science Advances.

Більш ранні дослідження встановили, що близько трьох мільярдів років тому на поверхні Марса була велика кількість води, проте внаслідок різких змін клімату відбулося глобальне похолодання, через яке крига скупчилася на полюсах, а основна частина планети перетворилася на висушену пустелю.

Нові дані показують, що сліди рідкої води могли спостерігатися на Марсі, коли предки людей вже приручили вогонь.

Zhurong досліджував у північній півкулі далеко від полюса і за допомогою спектрометра виявив сульфати, кремнезем, оксид заліза та хлориди, що утворилися в пізній амазонській ері, в якій, як вважалося, Марс вже втратив свою воду.

Вчені припускають, що в цей час полюси планети були спрямовані до Сонця під більш прямим кутом, через що утворився механізм, по якому водяна пара ставилася від полюсів і скидалася в інших областях планети у вигляді снігу.

Потім цей сніг вступав у реакцію із солями у ґрунті та зрештою приводив до утворення рідкої солоної води. Втім, така вода надовго не затримувалася, тому що вранці температура повітря підвищувалася і випаровувала ці калюжі, що призводило до утворення згаданих мінералів.

Нове дослідження наштовхнуло на думку, що подібні ділянки можуть бути виявлені й в інших місцях на Марсі, а тому під час наступних експедицій вчені шукатимуть сліду наявності солестійких бактерій.

Як повідомлялося раніше, вчені пояснили, чому людям не вдається знайти життя на Марсі та запропонували залучити до пошуків штучний інтелект.