Вода на Марсе исчезла совсем недавно: китайский марсоход нашел неожиданное доказательство

На Земле в это время предки людей приручили огонь

Уже ни для кого не является секретом, что на поверхности Марса когда-то была жидкая вода. Однако новые данные показывают, что в некоторых местах она оставалась намного дольше, чем считалось ранее.

Как информирует Space, китайский ровер Zhurong обнаружил участки, на которых жидкую воду можно было найти в промежутке времени от 1,4 миллиона до 400 тысяч лет назад. Исследование обнародовано в журнале Science Advances.

Более ранние исследования установили, что около трех миллиардов лет назад на поверхности Марса было большое количество воды, однако вследствие резких изменений климата произошло глобальное похолодание, из-за которого лед скопился на полюсах, а основная часть планеты превратилась в высушенную пустыню.

Новые данные показывают, что следы жидкой воды могли наблюдаться на Марсе в то время, когда предки людей уже приручили огонь.

Zhurong исследовал в северном полушарии далеко от полюса и с помощью спектрометра обнаружил сульфаты, кремнезем, оксид железа и хлориды, образовавшиеся в поздней амазонской эре, в которой, как считалось, Марс уже потерял свою воду.

Ученые предполагают, что в это время полюса планеты были направлены к Солнцу под более прямым углом из-за чего образовался механизм, по которому водный пар относился от полюсов и сбрасывался в других областях планеты в виде снега.

Затем этот снег вступал в реакцию с солями в почве и в конечном итоге приводил к образованию жидкой соленой воды. Впрочем, такая вода надолго не задерживалась, так как утром температура воздуха повышалась и испаряла эти лужи, чем и приводила к образованию упомянутых минералов.

Новое исследование натолкнуло на мысль, что подобные участки могут быть обнаружены и в других местах на Марсе, а потому во время следующих экспедиций ученые будут искать след наличия солеустойчивых бактерий.

Как сообщалось ранее, ученые объяснили, почему людям не удается найти жизнь на Марсе и предложили привлечь к поискам искусственный интеллект.