Жизнь на Марсе возможна: ученые назвали первое растение, которое появится на Красной планете

Американцы провели эксперименты с марсианским грунтом и пришли к обнадеживающим результатам

Несмотря на то, что на Марсе недавно пропала вода, колонизация Красной планете в будущем возможна, так же, как и жизнь на ней.

К такому выводу пришли исследователя из Университета Арканзаса, которые создали генетически модифицированный рис, который, как они надеются, можно выращивать в очень сложном марсианском грунте.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Согласно прежним исследованиям ученых, марсианский реголит является практически негодной средой для выращивания любых растений. В нем много перхлоратов, а они токсичны для растений и человека.

Но недавно был проведен такой эксперимент: марсианский реголит был смоделирован на основе базальтового грунта, взятого в пустыне Мохаве. В этой среде посадили три сорта риса, один из которых был обычным, а два — генетически модифицированным (ГМ). Последние лучше переносили трудные пустынные условия.

Когда эксперимент продолжили на реальном марсианском реголите, даже модифицированные семена не желали расти. Но затем в горшках заменили четвертую часть объема на земную почву, и урожай был получен. Что дает надеяться на то, что при наличии хотя бы части привозного грунта с Земли на Марсе теоретически можно получать урожаи.

Ученые намерены изучать процесс дальше. В частности, нужно узнать, проникают ли перхлораты из почвы в организмы растений, соответственно, могут ли они навредить человеку.

Такие эксперименты, по мнению ученых, нужны не только марсианскому земледелию будущего: даже на Земле есть немало мест, где крайне сложные условия для выращивания сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что Марс продолжает ставить в тупик ученых: недавно на планете обнаружили странный камень, который озадачил любителей космоса.