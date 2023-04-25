Внеземная страсть: ученые заявили, что секс в космосе может таить в себе серьезные опасности

Пока что неизвестно, занимался ли кто-то из космонавтов сексом во время полетов на орбиту

Не так давно ученые заявили, что работают над тем, чтобы усыплять космонавтов во время длительных полетов для сохранения их энергии и сил, как в голливудских научно-фантастических фильмах. Теперь же исследователи всерьез озабочены проблемой половых отношений во время космических полетов.

Как передает Daily Star, этот вопрос стал волновать ученых на фоне роста популярности космического туризма. Они уверены, что "искатели острых ощущений" непременно захотят заняться сексом в космосе, но это может быть опасно.

На сегодняшний день нет точной информации о том, был ли хоть один половой акт в космосе. Профессор Дэвид Каллен из Крэнфилдского университета считает, что зачатие ребенка на околоземной орбите может непременно привести к непредсказуемым результатам, к тому же оно может быть неконтролируемым.

"Нереалистично предполагать, что все участники космического туризма будут воздерживаться от сексуальной активности, подвергаясь воздействию микрогравитации и повышенного уровня ионизирующего излучения во время космического полета. Это повышает вероятность неконтролируемого зачатия человека в космосе, что представляет значительный риск для сектора космического туризма", — сказал он.

Пока что проведено мало исследований на тему создания человека во время космического путешествия. Однако ученые уверены, что высокорадиационная среда космического пространства может вызвать мутации отдельных сперматозоидов по мере их развития. Чтобы сперматозоиды образовались в яичках у мужчины, им необходимо 74 дня, а это означает, что сложности могут возникнуть не только в космосе, но и на протяжении двух месяцев после путешествия.

На сегодняшний день космический туризм дорогое удовольствие и не все могут себе позволить провести медовый месяц на орбите. Однако, несмотря на это, NASA и другие космические агентства будут придумать какую-нибудь политику по сексу в космосе по мере того, как космические миссии становятся все более продолжительными и амбициозными, заявили исследователи из Университета Конкордия в Канаде.

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