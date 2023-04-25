Позаземна пристрасть: вчені заявили, що секс у космосі може приховувати серйозні небезпеки

Поки що невідомо, чи хтось із космонавтів займався сексом під час польотів на орбіту

Нещодавно вчені заявили, що працюють над тим, щоб присипляти космонавтів під час тривалих польотів для збереження їхньої енергії та сил, як у голлівудських науково-фантастичних фільмах. Тепер дослідники серйозно стурбовані проблемою статевих відносин під час космічних польотів.

Як передає Daily Star, це питання почало хвилювати вчених на тлі зростання популярності космічного туризму. Вони впевнені, що шукачі гострих відчуттів неодмінно захочуть зайнятися сексом у космосі, але це може бути небезпечно.

На сьогоднішній день немає точної інформації про те, чи був хоч один статевий акт у космосі. Професор Девід Каллен із Кренфілдського університету вважає, що зачаття дитини на навколоземній орбіті може неодмінно призвести до непередбачуваних результатів, до того ж воно може бути неконтрольованим.

"Нереалістично припускати, що всі учасники космічного туризму утримуватимуться від сексуальної активності, піддаючись впливу мікрогравітації та підвищеного рівня іонізуючого випромінювання під час космічного польоту. Це підвищує ймовірність неконтрольованого зачаття людини в космосі, що становить значний ризик для сектору космічного туризму", — сказав він.

Поки що проведено мало досліджень щодо створення людини під час космічної подорожі. Проте вчені впевнені, що високорадіаційне середовище космічного простору може спричинити мутації окремих сперматозоїдів у міру їхнього розвитку. Щоб сперматозоїди утворилися в яєчках у чоловіка, їм необхідно 74 дні, а це означає, що складнощі можуть виникнути не лише у космосі, а й упродовж двох місяців після подорожі.

На сьогоднішній день космічний туризм дороге задоволення і не всі можуть дозволити собі провести медовий місяць на орбіті. Однак, незважаючи на це, NASA та інші космічні агенції придуматимуть якусь політику щодо сексу в космосі в міру того, як космічні місії стають все більш тривалими та амбітними, заявили дослідники з Університету Конкордія в Канаді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені знайшли спосіб вирощувати рослини на Місяці. Експерименти з місячним ґрунтом показали, що рослини можуть вижити у реголіті.