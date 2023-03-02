Секс стимулює вироблення імуноглобуліну, який є надійним захистом проти вірусних захворювань

Головні причини отримувати оргазм щодня

Оргазм — найкраща опція нашого тіла у відповідь на сексуальні розваги. Медична статистика дає різні цифри і вказує на те, що від 5 до 8% жінок ніколи не досягали його, а майже для 30% жінок оргазм – рідкісний гість. Але досягти оргазму можуть практично всі жінки, для цього є сексологи, які розкажуть, як це зробити, різні техніки, що допомагають розкритися, пози, при яких легше отримати розрядку. Намагайтеся, адже вчитеся оргазм — це "смачно", корисно і необхідно!

Навіщо потрібний оргазм?

Здавалося б, оргазм — не перша життєва потреба, але вчені наводять незаперечні факти того, що він дуже важливий.

• Оргазм = якісний секс = задоволена жінка. А вдоволена жінка – щаслива жінка!

• Оргазм гармонізує склад гормонів. Окситоцин, естроген, тестостерон – дуже важливі компоненти здорового організму;

• Вечірній секс дає чудовий сон, а ранковий – бадьорість та активність на цілий день;

• Задоволена жінка сяє зсередини. Кровоносні судини розширюються, кров швидше біжить по венах, інтенсивніше омиваються всі внутрішні органи. Шкіра обличчя в ідеальному стані, очі блищать, тіло в тонусі — це не те, чого домагаються жінки? Оргазм – це здоров’я!

• Секс стимулює вироблення імуноглобуліну, який є надійним захистом проти вірусних захворювань;

• Болить голова? — Це вже не привід для відмови у сексі! Доведено, що оргазм діє як знеболювальне при болях різного характеру, викид тих самих ендорфінів!;

• Чоловіки відчувають задоволену жінку на підсвідомості (ми вже знаємо, що це феромони дають про себе знати), ви ніколи не будете обділені чоловічою увагою, армія шанувальників буде тільки збільшуватися;

• Оргазм гарантує гарний настрій.

Насолоджуючись процесом, досягайте результату, яскравих і наповнюючих оргазмів вам, дорогі жінки!