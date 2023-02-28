Чи можна займатися сексом під час війни? - Тетяна Славіна
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Головне, що слід прийняти: жодного впливу на війну не вчинить той факт, займалися ви сьогодні сексом чи ні
Війна вносить корективи у налагоджене життя людей.
"Як можна займатися сексом, коли у країні війна?!" – часто чую таке запитання.
Не лише можна, а й потрібно!
Головне, що слід прийняти: жодного впливу на війну не вчинить той факт, займалися ви сьогодні сексом чи ні. У сексі немає нічого аморального та поганого.
А ось на вас, на відміну від війни, секс може вплинути. І позитивно!
• Секс дає людині сили повноцінно жити далі, попри страх.
• Він повертає душевну рівновагу та здатність контролювати емоції.
• Повноцінне інтимне життя, зрештою, одна з умов здоров’я, а зараз, як ніколи, країні потрібні міцні та здорові люди!
Щоб перемагати – треба мати силу.
А сила вимірюється у фізичному еквіваленті.
Сила – це енергія, мотивованість жити далі, бажання кохати та бути коханим.
Очевидно, що все це дає сексуальна близькість!
Відкиньте сумніви, вашої провини немає в тому, що хтось розв’язав війну, але у ваших силах зробити все, щоб протистояти, зберегти своє ментальне та сексуальне здоров’я та бачити.
Як подолати психологічний бар’єр
- Торкайтеся один одного, даруйте більше тактильних відчуттів, проявляйте почуття – зараз вони надзвичайно важливі.
- Якщо важко розслабитися і відволіктися від тривожних думок — залишайте секс на ранок, коли і рівень гормонів максимально великий, а голова ще не включилася в потік негативної інформації.
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