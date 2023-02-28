Головне, що слід прийняти: жодного впливу на війну не вчинить той факт, займалися ви сьогодні сексом чи ні

Війна вносить корективи у налагоджене життя людей.

"Як можна займатися сексом, коли у країні війна?!" – часто чую таке запитання.

Не лише можна, а й потрібно!

Головне, що слід прийняти: жодного впливу на війну не вчинить той факт, займалися ви сьогодні сексом чи ні. У сексі немає нічого аморального та поганого.

А ось на вас, на відміну від війни, секс може вплинути. І позитивно!

• Секс дає людині сили повноцінно жити далі, попри страх.

• Він повертає душевну рівновагу та здатність контролювати емоції.

• Повноцінне інтимне життя, зрештою, одна з умов здоров’я, а зараз, як ніколи, країні потрібні міцні та здорові люди!

Щоб перемагати – треба мати силу.

А сила вимірюється у фізичному еквіваленті.

Сила – це енергія, мотивованість жити далі, бажання кохати та бути коханим.

Очевидно, що все це дає сексуальна близькість!

Відкиньте сумніви, вашої провини немає в тому, що хтось розв’язав війну, але у ваших силах зробити все, щоб протистояти, зберегти своє ментальне та сексуальне здоров’я та бачити.

Як подолати психологічний бар’єр

Торкайтеся один одного, даруйте більше тактильних відчуттів, проявляйте почуття – зараз вони надзвичайно важливі.

Якщо важко розслабитися і відволіктися від тривожних думок — залишайте секс на ранок, коли і рівень гормонів максимально великий, а голова ще не включилася в потік негативної інформації.