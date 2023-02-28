Можно ли заниматься сексом во время войны? - Татьяна Славина
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Главное, что следует принять: никакого влияния на войну не окажет тот факт, занимались ли вы сегодня сексом или нет
Война вносит коррективы в налаженную жизнь людей.
"Как можно заниматься сексом, когда в стране война?!" – часто слышу такой вопрос.
Не только можно, но и нужно!
Главное, что следует принять: никакого влияния на войну не окажет тот факт, занимались ли вы сегодня сексом или нет. В сексе нет ничего безнравственного и предосудительного.
А вот на вас, в отличие от войны, секс может повлиять. И положительно!
• Секс дает человеку силы полноценно жить дальше, несмотря на страх.
• Он возвращает душевное равновесие и способность контролировать эмоции.
• Полноценная интимная жизнь, в конце концов, одно из условий здоровья, а сейчас, как никогда, стране нужны крепкие и здоровые люди!
Чтобы побеждать – нужно обладать силой.
А сила измеряется не только в физическом эквиваленте.
Сила – это энергия, мотивированность жить дальше, желание любить и быть любимым.
Очевидно, что все это и дает сексуальная близость!
Отбросьте сомнения, вашей вины нет в том, что кто-то развязал войну, но в ваших силах сделать все, чтобы противостоять, сохранить свое ментальное и сексуальное здоровье и созидать.
Как преодолеть психологический барьер
- Прикасайтесь друг к другу, дарите больше тактильных ощущений, проявляйте чувства – сейчас они чрезвычайно важны.
- Если трудно расслабиться и отвлечься от тревожных мыслей – оставляйте секс на раннее утро, когда и уровень гормонов максимально велик, а голова еще не включилась в поток негативной информации.
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