Главное, что следует принять: никакого влияния на войну не окажет тот факт, занимались ли вы сегодня сексом или нет

Война вносит коррективы в налаженную жизнь людей.

"Как можно заниматься сексом, когда в стране война?!" – часто слышу такой вопрос.

Не только можно, но и нужно!

Главное, что следует принять: никакого влияния на войну не окажет тот факт, занимались ли вы сегодня сексом или нет. В сексе нет ничего безнравственного и предосудительного.

А вот на вас, в отличие от войны, секс может повлиять. И положительно!

• Секс дает человеку силы полноценно жить дальше, несмотря на страх.

• Он возвращает душевное равновесие и способность контролировать эмоции.

• Полноценная интимная жизнь, в конце концов, одно из условий здоровья, а сейчас, как никогда, стране нужны крепкие и здоровые люди!

Чтобы побеждать – нужно обладать силой.

А сила измеряется не только в физическом эквиваленте.

Сила – это энергия, мотивированность жить дальше, желание любить и быть любимым.

Очевидно, что все это и дает сексуальная близость!

Отбросьте сомнения, вашей вины нет в том, что кто-то развязал войну, но в ваших силах сделать все, чтобы противостоять, сохранить свое ментальное и сексуальное здоровье и созидать.

Как преодолеть психологический барьер

Прикасайтесь друг к другу, дарите больше тактильных ощущений, проявляйте чувства – сейчас они чрезвычайно важны.

Если трудно расслабиться и отвлечься от тревожных мыслей – оставляйте секс на раннее утро, когда и уровень гормонов максимально велик, а голова еще не включилась в поток негативной информации.