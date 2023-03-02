Секс стимулирует выработку иммуноглобулина, который является надежной защитой против вирусных заболеваний

Главные причины получать оргазм каждый день

Оргазм – лучшая опция нашего тела в ответ на сексуальные развлечения. Медицинская статистика дает разные цифры и указывает на то, что от 5 до 8 % женщин никогда не достигали его, а для почти 30% женщин оргазм – редкий гость. Но достичь оргазма могут практически все женщины, для этого есть сексологи, которые расскажут как это сделать, различные техники, помогающие раскрыться, позы, при которых легче получить разрядку. Пытайтесь, учитесь ведь оргазм – это "вкусно", полезно и необходимо!

Зачем нужен оргазм?

Казалось бы, оргазм – не первая жизненная необходимость, но ученые приводят неоспоримые факты того, что он крайне важен.

• Оргазм = качественный секс = удовлетворенная женщина. А удовлетворенная женщина – счастливая женщина!

• Оргазм гармонизирует состав гормонов. Окситоцин, эстроген, тестостерон – крайне важные компоненты здорового организма;

• Вечерний секс дает отличный сон, а утренний – бодрость и активность на целый день;

• Удовлетворенная женщина сияет изнутри. Кровеносные сосуды расширяются, кровь быстрее бежит по венам, интенсивнее омываются все внутренние органы. Кожа лица в идеальном состоянии, глаза блестят, тело в тонусе – это ли не то, чего добиваются женщины? Оргазм – это здоровье!

• Секс стимулирует выработку иммуноглобулина, который является надежной защитой против вирусных заболеваний;

• Болит голова? – это уже не повод для отказа в сексе! Доказано, что оргазм действует как обезболивающее при болях разного характера, выброс тех же эндорфинов!;

• Мужчины чувствуют удовлетворенную женщину на подсознании (мы-то уже знаем, что это феромоны дают о себе знать), вы никогда не будете обделены мужским вниманием, армия поклонников будет только увеличиваться;

• Оргазм гарантирует хорошее настроение.

Наслаждаясь процессом, достигайте результата, ярких и наполняющих оргазмов вам, дорогие женщины!