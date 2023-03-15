Третина американських спортсменів боїться займатися сексом: причина дуже вагома

Атлети розповіли про свої страхи

Американське антидопінгове агентство (USADA) опублікувало цікаве дослідження. Мета — дізнатися, що найбільше бояться робити атлети, щоб до їхнього організму не потрапили заборонені препарати. Раніше український гімнаст довів, що допінг приймав випадково.

USADA спільно з Центром стратегій благополуччя та профілактики спортсменів Університету Північної Кароліни у Ґрінсборо опитало 994 спортсменів із 76 видів спорту.

Згідно з опитуванням, атлети бояться, що заборонені речовини можуть потрапити в організм через харчові добавки (88% опитаних), медичні препарати (73%), м’ясо (42%), навколишнє середовище (34%) та секс (32%).

Також 86% спортсменів повідомляють про занепокоєння, пов’язане з передачею інформації про своє місцезнаходження антидопінговим службам.

Після зізнання бронзового призера чемпіонату Європи-2014 з метання молота Сергія Литвинова у вживанні допінгу у росії почали "перемивати кісточки" спортсмену.

Раніше стало відомо, що російська синхроністка Марія Немчинова порушила правила допінг-контролю, через що отримала багаторічну дискваліфікацію.

Нагадаємо, у справі про допінг російської фігуристки Каміли Валієвої стався незвичайний поворот.