Третина американських спортсменів боїться займатися сексом: причина дуже вагома
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Атлети розповіли про свої страхи
Американське антидопінгове агентство (USADA) опублікувало цікаве дослідження. Мета — дізнатися, що найбільше бояться робити атлети, щоб до їхнього організму не потрапили заборонені препарати. Раніше український гімнаст довів, що допінг приймав випадково.
USADA спільно з Центром стратегій благополуччя та профілактики спортсменів Університету Північної Кароліни у Ґрінсборо опитало 994 спортсменів із 76 видів спорту.
Згідно з опитуванням, атлети бояться, що заборонені речовини можуть потрапити в організм через харчові добавки (88% опитаних), медичні препарати (73%), м’ясо (42%), навколишнє середовище (34%) та секс (32%).
Також 86% спортсменів повідомляють про занепокоєння, пов’язане з передачею інформації про своє місцезнаходження антидопінговим службам.
Після зізнання бронзового призера чемпіонату Європи-2014 з метання молота Сергія Литвинова у вживанні допінгу у росії почали "перемивати кісточки" спортсмену.
Раніше стало відомо, що російська синхроністка Марія Немчинова порушила правила допінг-контролю, через що отримала багаторічну дискваліфікацію.
Нагадаємо, у справі про допінг російської фігуристки Каміли Валієвої стався незвичайний поворот.