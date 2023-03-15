Треть американских спортсменов боится заниматься сексом: причина очень веская

Спортсмены рассказали о своих страхах

Американское антидопинговое агентство (USADA) опубликовало интересное исследование. Цель — узнать, что больше всего боятся делать атлеты, чтобы в их организм не попали запрещенные препараты. Ранее украинский гимнаст доказал, что допинг принимал случайно.

USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта.

Согласно опросу, атлеты боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).

Также 86% спортсменов сообщают о беспокойстве, связанном с передачей информации о своем местонахождении антидопинговым службам.

После признания бронзового призера чемпионата Европы-2014 по метанию молота Сергея Литвинова в употреблении допинга в россии начали "перемывать косточки" спортсмену.

Ранее стало известно, что российская синхронистка Мария Немчинова нарушила правила допинг-контроля, из-за чего получила многолетнюю дисквалификацию.

Напомним, в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой произошел необычный поворот.