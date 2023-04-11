Китай слідом за США проведе бомбардування астероїда — ціль вже обрана

Дослідження проводяться в рамках вивчення можливостей людства щодо захисту від загроз з космосу

Наприкінці минулого року американське аерокосмічне відомство (NASA) провело експеримент, під час якого космічний апарат на повній швидкості врізався в астероїд. Тепер подібну місію хочуть провести й в Китаї.

Як повідомляє Spacenews, про підготовку подібної місії в Китаї повідомили ще до запуску місії DART, тоді очікувалося, що зіткнення відбудеться у 2026 році, а метою буде астероїд 2020 PN1, але плани змінилися.

Тепер очікується, що запуск апаратів відбудеться на рік раніше, а як ціль був обраний астероїд 2019 VL5.

Цей космічний об’єкт належить до навколоземних астероїдів, а його діаметр не перевищує 30 метрів.

Орбіта Землі та 2019 VL5 та їх положення на 11 квітня

На відміну від місії DART, Пекін планує запустити два космічні апарати, один з яких завдасть удару, а другий фіксуватиме наслідки зіткнення. Роль спостерігача для DART виконуватиме місія Hera від європейського космічного відомства (ESA), яку запустять у 2024 році.

Як повідомлялося раніше, апарат DART розбили об астероїд Діморф, який обертається на орбіті більшого Дідіма. Після успішного проведення місії вчені оприлюднили проміжні результати дослідження та показали, як космічне тіло виглядає насправді.