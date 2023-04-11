Китай вслед за США проведет бомбардировку астероида — цель уже выбрана

Исследования проводятся в рамках изучения возможностей человечества по защите от угроз из космоса

В конце прошлого года американское аэрокосмическое ведомство (NASA) провело эксперимент, в ходе которого космический аппарат на полной скорости врезался в астероид. Теперь же подобную миссию хотят провести и в Китае.

Как информирует Spacenews, о подготовке подобной миссии в Китае сообщили еще до запуска миссии DART, тогда ожидалось, что столкновение произойдет в 2026 году, а целью будет астероид 2020 PN1, но планы изменились.

Теперь же ожидается, что запуск аппаратов состоится на год раньше, а в качестве цели будет выбран астероид 2019 VL5.

Этот космический объект принадлежит к околоземным астероидам, а его диаметр не превышает 30 метров.

Орбита Земли и 2019 VL5 и их положение на 11 апреля

В отличие от миссии DART, Пекин планирует запустить два космических аппарата, один из которых нанесет удар, а второй будет фиксировать последствия столкновения. Роль наблюдателя для DART будет исполнять миссия Hera от европейского космического ведомства (ESA), которую запустят в 2024 году.

Как сообщалось ранее, аппарат DART разбили об астероид Диморф, который вращается на орбите более крупного Дидима. После успешного проведения миссии ученые обнародовали промежуточные результаты исследования и показали, как космическое тело выглядит на самом деле.