Китай вслед за США проведет бомбардировку астероида — цель уже выбрана
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Исследования проводятся в рамках изучения возможностей человечества по защите от угроз из космоса
В конце прошлого года американское аэрокосмическое ведомство (NASA) провело эксперимент, в ходе которого космический аппарат на полной скорости врезался в астероид. Теперь же подобную миссию хотят провести и в Китае.
Как информирует Spacenews, о подготовке подобной миссии в Китае сообщили еще до запуска миссии DART, тогда ожидалось, что столкновение произойдет в 2026 году, а целью будет астероид 2020 PN1, но планы изменились.
Теперь же ожидается, что запуск аппаратов состоится на год раньше, а в качестве цели будет выбран астероид 2019 VL5.
Этот космический объект принадлежит к околоземным астероидам, а его диаметр не превышает 30 метров.
В отличие от миссии DART, Пекин планирует запустить два космических аппарата, один из которых нанесет удар, а второй будет фиксировать последствия столкновения. Роль наблюдателя для DART будет исполнять миссия Hera от европейского космического ведомства (ESA), которую запустят в 2024 году.
Как сообщалось ранее, аппарат DART разбили об астероид Диморф, который вращается на орбите более крупного Дидима. После успешного проведения миссии ученые обнародовали промежуточные результаты исследования и показали, как космическое тело выглядит на самом деле.