У NASA придумали, як врятувати Землю від астероїдів: представлений план

Стратегія включає раннє виявлення і перехоплення небезпечних космічних об’єктів

Американське аерокосмічне відомство (NASA) представило десятирічну стратегію створення планетарного захисту від астероїдів і комет.

Відповідний документ було оприлюднено на сайті NASA. У ньому описано 8 основних кроків, які мають забезпечити безпеку нашої планети від "непроханих гостей" із космосу.

Фахівці стверджують, що астероїди, які рухаються навколоземною орбітою і наближаються до Землі, є дуже серйозною загрозою, а тому виникає необхідність удосконалити технології виявлення цих об’єктів.

Зокрема, цим займається програма Surveyor Near Earth Object (NEO), що має космічний телескоп, за допомогою якого ведеться спостереження за потенційно небезпечними астероїдами. Нинішнього року на її розвиток буде виділено 90 мільйонів доларів.

Розширення можливостей цієї програми входить до перших чотирьох кроків NASA щодо захисту від космічних об’єктів, решта чотири — це розвиток взаємодії між відомством та іншими космічними агентствами у питаннях захисту планети, а також створення можливостей щодо перехоплення астероїдів.

Важливою віхою для досягнення цієї мети стала місія DART, під час якої спеціальний космічний корабель зіткнувся з астероїдом Діморф у вересні минулого року. Вона показала, що кінетичні удари є гарною стратегією для запобігання зіткненням, оскільки дозволять змінити траєкторію руху космічного тіла до того, як воно почне загрожувати нашій планеті.

Як повідомлялося раніше, апарат DART розбили про астероїд Діморф, який обертається на орбіті більшого Дідіма. Після успішного проведення місії вчені оприлюднили проміжні результати дослідження та показали, як космічне тіло виглядає насправді.