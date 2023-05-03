В NASA придумали, как спасти Землю от астероидов: представлен план

Стратегия включает в себя ранее обнаружение и перехват опасных космических объектов

Американское аэрокосмическое ведомство (NASA) представило десятилетнюю стратегию по созданию планетарной защиты от астероидов и комет.

Соответствующий документ был обнародован на сайте NASA. В нем описаны 8 основных шагов, которые должны обеспечить безопасность нашей планеты от "непрошенных гостей" из космоса.

Специалисты утверждают, что астероиды, которые движутся по околоземной орбите и приближаются к Земле, представляют собой очень серьезную угрозу, а потому возникает необходимость усовершенствовать технологии обнаружения этих объектов.

В частности этим занимается программа Surveyor Near Earth Object (NEO) имеющая космический телескоп, с помощью которого ведется наблюдение за потенциально опасными астероидами. В текущем году на ее развитие будет выделено 90 миллионов долларов.

Расширение возможностей этой программы входит в первые четыре шага NASA по защите от космических объектов, остальные четыре — это развитие взаимодействия между ведомством и другими космическими агентствами в вопросах защиты планеты, а также создание возможностей по перехвату астероидов.

Важной вехой для достижения этих целей стала миссия DART, в ходе которой специальный космический корабль столкнулся с астероидом Диморф в сентябре прошлого года. Она показала, что кинетические удары являются хорошей стратегией для предотвращения столкновений, поскольку позволят изменить траекторию движения космического тела до того, как оно начнет представлять угрозу нашей планете.

Как сообщалось ранее, аппарат DART разбили об астероид Диморф, который вращается на орбите более крупного Дидима. После успешного проведения миссии ученые обнародовали промежуточные результаты исследования и показали, как космическое тело выглядит на самом деле.