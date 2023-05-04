Так может закончить и Земля: ученые впервые наблюдали поглощение планеты звездой

Солнце может убить Землю примерно через пять миллиардов лет

Наша планета не будет существовать вечно и однажды Земля может исчезнуть. Это может произойти по-разному и один из вариантов "армагеддона" недавно наблюдали ученые на примере другой планеты — ее "пожирало" собственное Солнце. При этом во Вселенной обнаружены уже как минимум 5 планет, которые могут оказаться в будущем пригодными для жизни.

О результатах своего наблюдения ученые из Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и Калифорнийского технологического института рассказали в журнале Nature.

Звезды стареют и умирают, прекращая и жизнь планет, которые вращаются вокруг них. По мнению специалистов, так может быть во многих звездных системах галактики, но впервые ученые смогли наблюдать этот процесс. Звезда, находящаяся примерно в 12 000 световых годах от Земли, поглощала соседнюю планету.

"Мы видим будущее Земли", — отметил постдок Института астрофизики и космических исследований Массачусетского технологического института Кавли Кишалай Де.

Ученые пояснили, что зафиксировали, как звезда стала ярче почти в 100 раз за десять дней. Затем яркость начала стремительно снижаться, сменяясь холодным сиянием. Сначала исследователи думали, что наблюдают новую звезду, но количество высвободившейся энергии вызвало у них сомнения в этой версии.

Дальнейшие наблюдения подтвердили, что вспышка вызвана поглощением звездой небольшой планеты, которая оказалась слишком близко к звезде. Когда она начала проходить через верхние слои атмосферы звезды, начался процесс разрушения этой планеты. По мнению ученых, это — своеобразная модель того, как может закончить свое существование и наша планета.

Исследователи вычислили, что размер поглощенной планеты приблизительно как у Юпитера. Когда она попала в открытое ядро звезды, ее внешние слои разрушились, и осели в виде пыли. По расчетам специалистов, подобная судьба может постичь Землю примерно через пять миллиардов лет: она упадет в ядро Солнца.

Напомним, как рассказывал "Телеграф", NASA представило десятилетнюю стратегию по созданию планетарной защиты от астероидов и комет. Астероиды, которые движутся по околоземной орбите и приближаются к Земле, представляют собой очень серьезную угрозу, а потому ученые совершенствуют технологии обнаружения этих объектов.