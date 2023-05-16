Людство може залишитися без бананів: вчені назвали причину та пояснили, чи можна цього уникнути

Популярний сорт бананів на межі зникнення

Світ може втратити один із найпопулярніших фруктів — банан. Причина в тому, що сорт Кавендіш, який найбільше продається на всіх континентах, може зникнути через грибок TR4.

Про це йдеться на порталі New Atlas. Близько 50 років тому смертоносний ґрунтовий грибок Fusarium практично знищив домінуючий тоді банан Gros Michel по всьому світу, а тепер аналогічна доля може чекати і на сорт Кавендіш.

На сьогоднішній день вартість бананової індустрії становить 20 млрд доларів. І щоб запобігти її смерті, вчені пропонують змінити геном рослин. Протягом останніх 20 років вчені розробляли генетично модифіковану рослину банана Кавендіш, яка не уражається грибком, також відомим як панамська хвороба.

"Руйнівна панамська хвороба TR4 викликається грибком, що передається через грунт, який залишається в землі більше 50 років, знищуючи врожай бананів і знищуючи ферми протягом поколінь. Це величезна проблема. Він спустошив плантації Кавендіша в багатьох частинах світу і може завдати шкоди індустрії експорту бананів у всьому світі", — сказав професор Джеймс Дейл.

Після перших досліджень гена грибка вчені витратили шість років на те, щоб виростити модифіковані рослини в польових умовах, які будуть стійкими до грибка. Завдяки цьому вдалося отримати звичні на вигляд та смак банани Кавендіш, які при цьому не помруть через грибок. Розробку намагаються легалізувати та отримати відповідні дозволи від урядів Австралії та Нової Зеландії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Світовому океані вчені знайшли дивні віруси, про які раніше нічого не знали. Цих вірусів досить багато в океані, і вони заражають планктон, через що той забарвлює воду так, що фантастичні кольори можуть бути помітні з космосу.