Виникають кілька разів на годину: незрозумілі звуки в атмосфері Землі спантеличили вчених

Звук неможливо почути людському юшку, але спеціальна апаратура його зафіксувала

Команда вчених національних лабораторій Сандія (США) створили повітряні кулі для спостереження за поверхнею нашої планети і за першого ж запуску виявили в стратосфері звуки незрозумілого походження.

Як інформує Interesting Engineering, стратосфера Землі дуже добре підходить для спостереження, оскільки там немає шуму від літаків або турбулентності й тому мікрофони там можуть вловити звуки, які не можна почути будь-де в іншому місці.

Ці звуки можуть включати як шум від природних процесів, на кшталт океанічних хвиль або грому, так і штучні, на кшталт шуму турбін і вибухів.

Однак цього разу вченим вдалося за допомогою цих куль спіймати звук, про існування якого ніхто не підозрював.

"У стратосфері є таємничі інфразвукові сигнали, які виникають кілька разів на годину і чутні під час деяких польотів, але їхнє джерело абсолютно невідоме", — зазначають автори розробки.

Ці звуки записано в інфразвуковому діапазоні, тобто на частотах нижче 20 Гц. Тобто, людське вухо їх почути не може.

Як повідомлялося раніше, студенти Університету Аризони (США) створили мінісупутник із надувною антеною для дослідження іоносфери нашої планети. Їх технологія ставить за мету здешевити процес дослідження космосу.