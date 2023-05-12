Возникают несколько раз в час: необъяснимые звуки в атмосфере Земли озадачили ученых

Звук невозможно услышать человеческому уху, но специальная аппаратура его зафиксировала

Команда ученых национальных лабораторий Сандия (США) создали воздушные шары для наблюдения за поверхностью нашей планеты и при первом же запуске обнаружили в стратосфере звуки непонятного происхождения.

Как информирует Interesting Engineering, стратосфера Земли очень хорошо подходит для наблюдения, поскольку там нет шума от самолетов или турбулентности и поэтому микрофоны там могут уловить звуки, которые нельзя услышать где-либо в другом месте.

Эти звуки могут включать в себя как шум от естественных процессов, вроде океанических волн или грома, так и искусственные, вроде шума турбин и взрывов.

Однако в этот раз ученым удалось с помощью этих шаров поймать звук, о существовании которого никто не подозревал.

"В стратосфере есть таинственные инфразвуковые сигналы, которые возникают несколько раз в час и слышны во время некоторых полетов, но их источник совершенно неизвестен", — отмечают авторы разработки.

Эти звуки были записаны в инфразвуковом диапазоне, то есть на частотах ниже 20 Гц. То есть человеческое ухо их услышать не может.

Как сообщалось ранее, студенты Университета Аризоны (США) создали мини-спутник с надувной антенной для исследования ионосферы нашей планеты. Их разработка ставит целью удешевить процесс исследования космоса.