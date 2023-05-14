Вчені розповіли, яке на смак людське м’ясо і чи варто його їсти

Відчайдушні дослідники пішли на зухвалий крок

Перенаселення нашої планети та дефіцит продуктів харчування, можливо, підштовхне людство до того, щоб шукати їжу більш екстремальними способами. Наприклад, через поїдання інших людей.

Як говориться в матеріалі Daily Mail, хоча в цей час канібалізм вважається табу, проте деякі експерти вважають, що це допоможе вирішити проблему глобальної зміни клімату.

Про випадки канібалізму люди здебільшого чують із кримінальних зведень, оскільки хоч сам факт поїдання людського м’яса законодавством багатьох країн не регламентується, проте способи його отримання найчастіше пов’язані з "важкими" кримінальними статтями.

Тому про те, яке людське м’ясо на смак, можуть розповісти лише небагато вбивць, які тепер відбувають тривалі терміни. Та й то їхнім показанням вірити не можна, оскільки вони часто суперечать один одному.

Однак у 2014 році вчені все ж таки наважилися на такий зухвалий експеримент і для цього взяли частину гомілки у свого колеги.

Насправді вчений Грег Фут не постраждав, оскільки методом біопсії у нього був взяти лише маленький зразок, який зазнав подальшого дослідження. В результаті дослідження виявилося, що за текстурою м'ясо нагадувало курячі грудки або деякі частини яловичини.

Мало того, Фут навіть приготував бургер із баранини та свинини, але з використанням аромату своєї плоті, щоб створити аналог людського м’яса.

"Набагато смачніше, ніж свинина чи курятина", — сказав дослідник після дегустації.

У 2019 році шведський учений Магнус Содерлунд зі Стокгольмської школи економіки навіть припустив, що поїдання плоті мертвих тіл буде більш стійкою галуззю, ніж сучасна м’ясо-молочна промисловість і ефективніше, ніж виробництво м’яса комах. Крім того, це, на його думку, дозволить знизити екологічні наслідки для планети, а також врятувати людство у разі, коли інша їжа стане в дефіциті.

При цьому лікарі до цієї ідеї ставляться значно скептичніше, оскільки канібалізм таїть у собі високі ризики зараження рядом інфекційних хвороб, на зразок Еболи або гепатиту. Крім того, людське тіло містить пріони — білки, які втратили свій функціонал і можуть передати цю властивість іншим білкам в організмі. Через те, що вони не руйнуються при термічній обробці, тобто є певні ризики порушення функціоналу м’язів або нервової тканини.

Хоча поїдання людської плоті вони не вважають небезпечним у всіх випадках, проте робити це точно не рекомендують.

Вчені розраховують знайти інші способи прогодувати людство, а недавнє дослідження показало, що протеїн можна отримати навіть з вуглекислого газу. Крім того, одна компанія вже створила штучну фрикадельку зі смаком м’яса мамонта, а тому можливо в майбутньому можна буде скуштувати страви з більш екзотичних сортів м’яса.