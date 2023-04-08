Вчені змусили помідори кричати від стресу

"Крики" рослин схожі на клацання пухирчастої плівки

Рослини досі вважалися дуже "мовчазними" істотами, проте нове дослідження каже, що це не відповідає дійсності.

Як повідомляє The Guardian, такого висновку дійшли вчені університету Тель-Авіва, які змогли записати звуки, що видаються помідорами і тютюном.

Зазначається, що ці звуки нагадують клацання пухирчастої плівки, проте вони видаються в ультразвуковому діапазоні, тому без спеціального обладнання люди їх почути не можуть.

У розслабленому стані воно може видати одне таке клацання на годину. Однак у стані стресу, наприклад, через брак води, кількість "криків" збільшується до 30-50 на годину. Також кількість криків збільшувалась у ситуаціях, коли стебла рослин були зрізані.

Вчені достеменно не знають, що змушує рослини видавати звуки, але припустили, що це може бути наслідком кавітації — руйнування жил у стеблах через пересихання.

Немає жодного підтвердження того, що рослини намагаються спілкуватися таким чином одне з одним, проте це не скасовує ймовірності того, що вони можуть мати спеціальні відростки, що дозволяють вловлювати ультразвук. Оскільки рослини можуть реагувати на механічні подразники, то і ймовірність наявності "вуха" не здається такою вже й фантастичною.

Крім того, можливо, що інші істоти могли адаптуватися до того, щоб чути клацання рослин для своїх потреб. Наприклад, комахи можуть орієнтуватися на "крики" рослин, щоб визначати місця, де можна відкласти яйця.

Як повідомлялося раніше, гриби можуть допомагати жукам-короїдам долати захист дерев та допомагати їм інфікувати хвойні ліси.