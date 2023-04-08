Ученые заставили помидоры кричать от стресса

"Крики" растений похожи на щелчки пупырчатой пленки

Растения до сих пор считались весьма "молчаливыми" существами, однако новое исследование говорит, что это не соответствует действительности.

Как сообщает The Guardian, к такому выводу пришли ученые университета Тель-Авива, которые смогли записать звуки, издаваемые помидорами и табаком.

Отмечается, что эти звуки напоминают хлопки пупырчатой пленки, однако они издаются в ультразвуковом диапазоне, поэтому без специального оборудования люди их услышать не могут.

В расслабленном состоянии оно может выдать один такой щелчок в час. Однако в состоянии стресса, например из-за нехватки воды, количество "криков" увеличивается до 30-50 в час. Также количество криков увеличивалось в ситуациях, когда стебли растений были срезаны.

Ученые доподлинно не знают, что заставляет растения издавать звуки, но допустили, что это может быть следствием кавитации — разрушения жил в стеблях из-за пересыхания.

Нет никакого подтверждения того, что растения пытаются общаться таким образом друг с другом, однако это не отменят вероятности того, что у них есть специальные отростки, позволяющие улавливать ультразвук. Поскольку растения могут реагировать на механические раздражители, то и наличие "уха" не кажется таким уж и фантастическим

Кроме того возможно, что другие существа могли адаптироваться к тому, чтобы слышать щелчки растений для своих нужд. Например, насекомые могут ориентироваться на крики растений, чтобы определять места, где можно отложить яйца.

Как сообщалось ранее, грибы могут помогать жукам-короедам преодолевать защиту деревьев и помогать им инфицировать хвойные леса.