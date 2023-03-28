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Первобытная "вкусняшка": ученые создали фрикадельку со вкусом мамонта

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Первобытная фрикаделька. Утверждается, что на вкус она как мамонт Новость обновлена 28 марта 2023, 22:26
Первобытная фрикаделька. Утверждается, что на вкус она как мамонт

При изготовлении ни один мамонт не пострадал

Австралийская компания Vow, которая специализируется на выращивании искусственного мяса, предложила своим клиентам необычное блюдо, позволяющее окунуться в атмосферу быта первобытных людей.

Как пишет The Guardian, речь идет о фрикадельках со вкусом мамонта. Конечно же ни один мамонт при их изготовлении не пострадал, а вместо того компания обратилась за помощью к биоинженерам университета Квинсленда.

Отмечается, что они взяли из генома шерстистого мамонта часть ДНК, ответственную за формирование белка миоглобина, который придает мясу характерный вкус, и дополнили недостающие элементы фрагментами из генома современных слонов.

Затем ее поместили в ДНК мышц овцы и отправили в биореактор, где получилось вывести 20 миллиардов клеток, чего хватило для фарша на одну фрикадельку.

О том, каким же мамонт был на вкус пока не сообщается, поскольку полученный продукт пока никто не пробовал — исследователи не знают, как человеческий организм отреагирует на белок животного, с которым не сталкивался на протяжении многих тысяч лет.

Компания Vow ставит своей целью привлечь внимание к выращиванию мяса в лабораторных условиях, поскольку технология позволит уменьшить воздействие животноводства на экологию, а заодно и уменьшить страдания животных, которых разводят на убой.

Мясо мамонта было выбрано не просто так, ведь это животное вымерло из-за изменений климата и уничтожения людьми.

К слову, мамонты вскоре могут перестать считаться вымершим видом. По крайней мере, такую цель поставила американская компания Colossal Biosciences, которая надеется воскресить животное в течение шести лет.

Теги:
#Мамонт #Биология #Искусственное мясо