Первобытная "вкусняшка": ученые создали фрикадельку со вкусом мамонта

При изготовлении ни один мамонт не пострадал

Австралийская компания Vow, которая специализируется на выращивании искусственного мяса, предложила своим клиентам необычное блюдо, позволяющее окунуться в атмосферу быта первобытных людей.

Как пишет The Guardian, речь идет о фрикадельках со вкусом мамонта. Конечно же ни один мамонт при их изготовлении не пострадал, а вместо того компания обратилась за помощью к биоинженерам университета Квинсленда.

Отмечается, что они взяли из генома шерстистого мамонта часть ДНК, ответственную за формирование белка миоглобина, который придает мясу характерный вкус, и дополнили недостающие элементы фрагментами из генома современных слонов.

Затем ее поместили в ДНК мышц овцы и отправили в биореактор, где получилось вывести 20 миллиардов клеток, чего хватило для фарша на одну фрикадельку.

О том, каким же мамонт был на вкус пока не сообщается, поскольку полученный продукт пока никто не пробовал — исследователи не знают, как человеческий организм отреагирует на белок животного, с которым не сталкивался на протяжении многих тысяч лет.

Компания Vow ставит своей целью привлечь внимание к выращиванию мяса в лабораторных условиях, поскольку технология позволит уменьшить воздействие животноводства на экологию, а заодно и уменьшить страдания животных, которых разводят на убой.

Мясо мамонта было выбрано не просто так, ведь это животное вымерло из-за изменений климата и уничтожения людьми.

К слову, мамонты вскоре могут перестать считаться вымершим видом. По крайней мере, такую цель поставила американская компания Colossal Biosciences, которая надеется воскресить животное в течение шести лет.