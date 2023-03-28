Первісний "смаколик": вчені створили фрикадельку зі смаком мамута

При виготовленні жоден мамут не постраждав

Австралійська компанія Vow, яка спеціалізується на вирощуванні штучного м’яса, запропонувала своїм клієнтам незвичайну страву, що дозволяє поринути в атмосферу побуту первісних людей.

Як пише The Guardian, йдеться про фрикадельки зі смаком мамонта. Звичайно ж, жоден мамут при їх виготовленні не постраждав, а натомість компанія звернулася за допомогою до біоінженерів університету Квінсленду.

Зазначається, що вони взяли з геному косматого мамута частину ДНК, відповідальну за формування білка міоглобіну, який надає м’ясу характерного смаку, і доповнили фрагменти, що бракують елементів, з геному сучасних слонів.

Потім її помістили в ДНК м’язів вівці та відправили до біореактора, де вдалося вивести 20 мільярдів клітин, чого вистачило для фаршу на одну фрикадельку.

Про те, яким же мамут був на смак, поки не повідомляється, оскільки отриманий продукт поки ніхто не пробував — дослідники не знають, як людський організм відреагує на білок тварини, з якою не стикався протягом багатьох тисяч років.

Компанія Vow ставить за мету привернути увагу до вирощування м’яса в лабораторних умовах, оскільки технологія дозволить зменшити вплив тваринництва на екологію, а заразом і зменшити страждання тварин, яких розводять на забій.

М’ясо мамута було обрано не просто так, адже ця тварина вимерла через зміни клімату та знищення людьми.

До речі, мамути незабаром можуть перестати вважатися видом, що вимер. Принаймні таку мету поставила американська компанія Colossal Biosciences, яка сподівається воскресити тварину протягом шести років.