Двох зайців одним пострілом: вчені вигадали, як створювати їжу з парникового газу

Новий спосіб допоможе вирішити проблему людства з їжею

Німецькі вчені відкрили революційний спосіб виробництва протеїну, який дозволить у майбутньому вирішити проблеми харчової промисловості з мінімальним впливом на довкілля.

Як говориться в матеріалі SciTechDaily, метод полягає в перетворенні вуглекислого газу (CO2) на білок за допомогою "штучного фотосинтезу".

Сам процес полягає у перетворенні вуглекислого газу на метанол (CH3OH) за допомогою зеленої електрики та водню, а потім за допомогою багатоетапного процесу з використанням синтетичних ферментів він перетворюється на амінокислоту L-аланін.

Це з’єднання є важливим будівельним блоком для білків на кшталт протеїну і є необхідним для раціону людей або свійських тварин.

Нова технологія дозволить не тільки скоротити викиди вуглекислого газу, який є парниковим газом, але й дозволить виробляти їжу, використовуючи для цього набагато менше місця, ніж при традиційному вирощуванні продуктів харчування. Це, своєю чергою, призведе до зменшення впливу людства на екологію планети.

Автори розробки кажуть, що головним споживачем харчового білка є комбікормова промисловість, де використовуються аналоги м’яса. З цією метою використовується протеїн, який у природних умовах виробляється з допомогою сільськогосподарських методів, що потребують великих землеробських робіт. Це своєю чергою завдає шкоди природі та знижує біорізноманіття.

За задумом дослідників, подальший розвиток технології дозволить синтезувати й інші білки, що допоможе задовольнити комбікормову промисловість і, зрештою, допоможе нагодувати планету.

Як повідомлялося раніше, виробники штучного м’яса створили фрикадельку зі смаком м’яса шерстистого мамонта. Втім, поки що продукт ніхто не пробував.