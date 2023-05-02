Двух зайцев одним выстрелом: ученые придумали, как создавать еду из парникового газа

Новый способ поможет решить проблему человечества с едой

Немецкие ученые открыли революционный способ производства протеина, который позволит в будущем решить проблемы пищевой промышленности с минимальным влиянием на окружающую среду.

Как говорится в материале SciTechDaily, метод заключается в превращении углекислого газа (CO2) в белок с помощью "искусственного фотосинтеза".

Сам процесс заключается в превращении углекислого газа в метанол (CH3OH) с помощью зеленого электричества и водорода, а затем посредством многоэтапного процесса с использованием синтетических ферментов он превращается в аминокислоту L-аланин.

Это соединение является важным строительным блоком для белков вроде протеина и является необходимым для рациона людей или домашних животных.

Новая технология позволит не только сократить выбросы углекислого газа, который является парниковым газом, но и позволит производить пищу используя для этого гораздо меньше места, чем при традиционном выращивании продуктов питания. Это в свою очередь приведет к уменьшению влияния человечества на экологию планеты.

Авторы разработки говорят, что главным потребителем пищевого белка является комбикормовая промышленность, в которой используются заместители мяса. Для этих целей используется протеин, который в природных условиях производится с помощью сельскохозяйственных методов, требующих обширных земледельческих работ. Это в свою очередь наносит ущерб природе и снижает биоразнообразие.

По задумке исследователей, дальнейшее развитие технологии позволит синтезировать и другие белки, что поможет удовлетворить комбикормовую промышленность и в конечном итоге поможет накормить планету.

Как сообщалось ранее, производители искусственного мяса создали фрикадельку со вкусом мяса шерстистого мамонта. Впрочем, пока еще продукт никто не пробовал.