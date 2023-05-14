Ученые рассказали, какое на вкус человеческое мясо и стоит ли его есть

Отчаянные исследователи пошли на дерзкий шаг

Перенаселение нашей планеты и дефицит продуктов питания возможно подтолкнет человечество к тому, чтобы искать еду более экстремальными способами. Например, через поедание других людей.

Как говорится в материале Daily Mail, хотя в настоящее время каннибализм считается табу, однако некоторые эксперты считают, что это поможет решить проблему глобального изменения климата.

О случаях каннибализма люди в основном слышат из криминальных сводок, поскольку хоть сам факт поедания человеческого мяса законодательством многих стран не регламентируется, однако способы его получения зачастую связаны с "тяжелыми" уголовными статьями.

Поэтому о том, каково человеческое мясо на вкус, могут рассказать лишь немногие убийцы, которые теперь отбывают длительные сроки. Да и то их показаниям верить нельзя, поскольку они зачастую противоречат друг другу.

Однако в 2014 году ученые все же отважились на столь дерзкий эксперимент и для этого взяли часть голени у своего коллеги.

На самом деле ученый Грег Фут не пострадал, поскольку методом биопсии у него был взять лишь маленький образец, который подвергся дальнейшему исследованию. В результате исследования оказалось, что по текстуре оно напоминало куриную грудку или некоторые части говядины.

Более того, Фут даже приготовил бургер из баранины и свинины, но с использованием аромата своей плоти, чтобы создать аналог человеческого мяса.

"Намного вкуснее, чем свинина или курятина", — сказал исследователь после дегустации.

В 2019 году шведский ученый Магнус Содерлунд из Стокгольмской школы экономики даже предположил, что поедание плоти мертвых тел будет более устойчивой отраслью чем современная мясомолочная промышленность и эффективней чем производство мяса насекомых. Кроме того, это по его мнению позволит снизить экологические последствия для планеты, а также спасти человечество в случае, когда другая еда станет в дефиците.

При этом врачи к этой идее относятся куда более скептически, поскольку каннибализм таит в себе высокие риски заражения рядом инфекционных болезней, вроде Эболы или гепатита. Кроме того, человеческая плоть содержит прионы — белки, которые потеряли свой функционал и могут передать это свойство другим белкам в организме. Так как они не разрушаются при термической обработке, то есть существуют определенные риски нарушения функционала мышц или нервной ткани.

Хоть поедание человеческой плоти они не считают опасным во всех случаях, однако делать это точно не рекомендуют.

Стоит отметить, что ученые рассчитывают найти другие способы прокормить человечество, а недавнее исследование показало, что протеин можно получить даже из углекислого газа. Кроме того, одна компания уже создала искусственную фрикадельку со вкусом мяса мамонта, а потому возможно в будущем можно будет попробовать блюда и из более экзотических сортов мяса.