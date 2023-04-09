Население Земли резко сократится до конца столетия: это хорошая и плохая новость

Население планеты неизбежно сократится

Численность населения нашей планеты перевалило за 8 миллиардов человек и продолжает расти, однако это будет продолжаться недолго.

Как сообщает Live Science, в новом исследовании, проведенном по заказу некоммерческой организации "Римский клуб", говорится, что в средине XXI века население достигнет пика в 8,6 миллиарда, после чего начнет резко сокращаться.

Организация уже проводила подобное исследование в 1972 году и тогда считалось, что до 2022 года количество людей на Земле должно было достичь 9,7 миллиарда, а пик должен наступить к 2100 году и мог достигнуть 11 миллиардов человек.

Однако новая модель Earth4All учла более сложные механизмы, вроде изобилия энергии, неравенства, производства продуктов питания, уровня доходов и последствий глобального потепления, и показала совсем другие результаты.

Теперь же считается, что пик в 8,6 миллиарда будет достигнут к средине текущего века, а к его концу население резко сократится и составит около 6 миллиардов. Согласно другому варианту той же модели, население может достигнуть 9,3 миллиарда до 2050 года и сократиться к 7,3 миллиарда к 2100 году.

Такое сокращение численности является и хорошей и плохой новостью, считают исследователи.

Хорошо это потому что позволит решить многие экологические проблемы. А вот плохая сторона заключается в том, что это приведет к усугублению ситуации с общим старением населения и снизит долю людей трудоспособного возраста.

"Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости. Показатели рождаемости снижаются по мере того, как девочки получают доступ к образованию, а женщины расширяются в экономическом плане и имеют доступ к более качественному медицинскому обслуживанию", — объяснил ситуацию руководитель проекта Earth4All Пер Эспен Стокнес

Как сообщалось ранее, сокращение количества населения грозит и Украине. По подсчетам специалистов, до 2030 года население нашей страны сократится до 35 миллионов и это лишь по оптимистичному прогнозу.