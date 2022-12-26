Катастрофическое падение рождаемости и высокая смертность: Украине предрекли мрачное будущее

Война очень негативно скажется на украинской демографии

Украина продолжает терять людей из-за войны и вызванной ею массовой миграции, а в следующем году ожидается катастрофическое падение уровня рождаемости. Тем самым до 2030 года население нашей страны может сократиться до 35 миллионов.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, передает Укринформ.

Она отметила, что согласно оптимистическому прогнозу до 2030 года население Украины сократится до 35 миллионов, однако есть вероятность, что и этого не случится.

"Война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественное питание, недостаточность медицинской помощи", — говорит Либанова.

Также свою лепту вносит низкий уровень рождаемости. По ее словам, если для нормальной смены поколений необходимо, чтобы одна украинская женщина родила 2,13 — 2,15 ребенка, однако в 2021 году этот показатель был на уровне 1,1, а в 2023 может опуститься ниже 0,8.

Проблемой также является миграция, хотя Либанова отмечает, что это не настолько критично, поскольку есть надежда, что уехавшие за границу люди вернутся домой. Однако чем дольше они там остаются, тем сильнее адаптируются к тамошним условиям, а если в ходе войны было уничтожено их жилье, то вероятно и возвращаться будет некуда.

Как сообщалось ранее, в конце ноября в ООН назвали войну в Украине крупнейшим миграционным кризисом, поскольку страну покинули почти 8 миллионов людей, а почти 5 из них получили официальный статус беженца.