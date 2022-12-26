Катастрофічне падіння народжуваності та висока смертність: Україні пророкували похмуре майбутнє

Війна дуже негативно позначиться на українській демографії

Україна продовжує втрачати людей через війну та викликану нею масову міграцію, а наступного року очікується катастрофічне падіння рівня народжуваності. Тим самим до 2030 населення нашої країни може скоротитися до 35 мільйонів.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що згідно з оптимістичним прогнозом до 2030 року населення України скоротиться до 35 мільйонів, проте є ймовірність, що й цього не станеться.

"Війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не лише загиблі, а й ті, що вмирають через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги", — каже Лібанова.

Також свій внесок вносить низький рівень народжуваності. За її словами, якщо для нормальної зміни поколінь необхідно, щоб одна українська жінка народила 2,13—2,15 дитини, проте у 2021 році цей показник був на рівні 1,1, а у 2023 може опуститися нижче за 0,8.

Проблемою також є міграція, хоча Лібанова зазначає, що це не настільки критично, оскільки є надія, що люди, які поїхали за кордон, повернуться додому. Проте чим довше вони там залишаються, тим сильніше адаптуються до тамтешніх умов, а якщо в ході війни було знищено їхнє житло, то ймовірно й повертатися не буде куди.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада в ООН назвали війну в Україні найбільшою міграційною кризою, оскільки країну залишили майже 8 мільйонів людей, а майже 5 з них набули офіційного статусу біженця.