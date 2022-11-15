Исторический день - количество жителей Земли достигло 8 миллиардов: чем это грозит

Наиболее активно "размножающимся" регионом сейчас является Африка

Вторник, 15 ноября, станет особенной датой для населения планеты Земля — около девяти утра количество людей во всем мире достигло цифры в 8 миллиардов. Отмечается, что достижение подобной отметки стало возможно благодаря развитию медицины, улучшению личной гигиены и питания. При этом на планете все равно остаются те страны, что регулярно страдают от голода и недостачи питьевой воды.

Как отмечает пресс-служба ООН, для прироста человеческого населения в очередной миллиард нам понадобилось 12 лет. Предыдущий "рекорд" был установлен в 2010 году. Следующая "ступенька" в 9 млрд человек, вероятно, будет достигнута не раньше 2037-го.

По данным двухгодичной давности, больше половины всех землян проживали в Азии. В следующем году, по предварительным прогнозам ООН, жителей Индии станет больше, чем китайцев, что сделает эту страну наиболее густонаселенной на планете. Это связано с тем, что в КНР еще с 60-х годов прошлого века работает политика "одна семья — один ребенок".

Население Земли на 15 ноября 2022 года

Отметим, что по прогнозам ученым, в следующие 40 лет звание наиболее населенного региона все же может перейти к Африке. Демография африканских стран, благодаря улучшению уровня медицины, уже меняется в лучшую сторону. Вполне вероятно, что к 2100 году на самом жарком континенте будет проживать до 3,44 млрд человек. Большой уровень прироста населения придется на Пакистан, Индию, Демократическую Республику Конго, Египет, Нигерию, Эфиопию, Танзанию и Филиппины.

Перенаселение Земли, несмотря на предыдущие заявления ученых, вряд ли грозит. Это связано с технологическим прогрессом, увеличением уровня продовольствия и с уже упомянутой медициной. Процессу рождаемости стабильно противостоит высокий уровень смертности.

Вполне вероятно, что общая численность населения достигнет уровня в 10,4 млрд человек к 2080 году, что станет плюс-минус стабильной цифрой в количестве жителей планеты.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые прогнозируют увеличение количества мужского населения. Предполагается, что цифра рождающихся девочек будет значительно уменьшаться в ближайшие годы.