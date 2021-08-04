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В мире будет рождаться меньше девочек: ученые сделали неутешительный прогноз

В мире будет рождаться меньше девочек: ученые сделали неутешительный прогноз
01:27 Сегодня Телеграф

Ученые поделились результатами нового исследования, которые гласят: в ближайшие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше, чем сейчас. 

Об этом пишет AFP. 

В статье медицинского журнала BMJ авторы, проанализировав демографические данные более чем 3 млрд рождений в разных государствах за последние 50 лет, пришли к выводу, что это изменение может быть связано с предпочтениями в отношении потомства мужского пола. 

Также такому умозаключению послужила и статистика по абортам, которые начали делать по половому признаку. Особенно тенденция прослеживается в странах Юго-Восточной Европы и Азии.

Таким образом, уже к 2030 году в мире будет переизбыток мужчин, а это, продолжают демографы, может стать причиной увеличения случаев насилия и преступлений.

Напомним, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине слишком низкая и является одной из самых низких в Европе. А по смертности ученые наблюдают очень разительное отставание от цивилизованных стран, которое является огромным даже при условии ошибки на 10%. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Исследование, Дети, Рождаемость, Девочки, Демографическая проблема.
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