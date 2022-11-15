Історичний день – кількість жителів Землі досягла 8 мільярдів: чим це загрожує

Найбільш активно "розмножується" регіоном зараз є Африка

Вівторок, 15 листопада, став особливою датою для населення планети Земля — близько дев’ятої ранку кількість людей у всьому світі сягнула цифри 8 мільярдів. Зазначається, що досягнення подібної позначки стало можливим завдяки розвитку медицини, покращенню особистої гігієни та харчування. При цьому на планеті все одно залишаються ті країни, які регулярно страждають від голоду та нестачі питної води.

Як зазначає пресслужба ООН, для приросту людського населення на черговий мільярд знадобилося 12 років. Попередній "рекорд" було встановлено у 2010 році. Наступного "ступеня" в 9 млрд осіб, ймовірно, буде досягнуто не раніше 2037-го.

За даними дворічної давнини, понад половина всіх землян проживали в Азії. В найближчі роки, за попередніми прогнозами ООН, жителів Індії стане більше, ніж китайців, що зробить саме цю країну найбільш густонаселеною на планеті. Це пов’язано з тим, що в КНР ще з 60-х років минулого століття працює політика "одна сім’я одна дитина".

Населення Землі на 15 листопада 2022 року

Зазначимо, що за прогнозами вченим, у наступні 40 років звання найбільш населеного регіону все ж може перейти до Африки. Демографія африканських країн, завдяки покращенню рівня медицини, уже змінюється на краще. Цілком ймовірно, що до 2100 року на спекотному континенті проживатиме до 3,44 млрд осіб. Великий рівень приросту населення припаде на Пакистан, Індію, Демократичну Республіку Конго, Єгипет, Нігерію, Ефіопію, Танзанію та Філіппіни.

Перенаселення Землі, попри попередні заяви вчених, навряд чи загрожує. Це пов’язано з технологічним прогресом, збільшенням рівня продовольства та вже згаданою медициною. Процесу народжуваності стабільно протистоїть високий рівень смертності.

Цілком імовірно, що загальна чисельність населення досягне рівня 10,4 млрд осіб до 2080 року, що стане плюс-мінус стабільною цифрою в кількості жителів планети.

Раніше Телеграф писав, що вчені прогнозують збільшення кількості чоловічого населення. Передбачається, що чисельність новонароджениї дівчаток значно зменшуватиметься в найближчі роки.