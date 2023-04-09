Населення Землі різко скоротиться до кінця століття: це хороша та погана новина

Населення планети неминуче скоротиться

Чисельність населення нашої планети перевалила за 8 мільярдів осіб і продовжує зростати, проте це буде недовго.

Як повідомляє Live Science, у новому дослідженні, проведеному на замовлення некомерційної організації "Римський клуб", йдеться, що в середині XXI століття населення досягне піка в 8,6 мільярда, після чого почне різко скорочуватися.

Організація вже проводила подібне дослідження в 1972 році і тоді вважалося, що до 2022 року кількість людей на Землі мала досягти 9,7 мільярда, а пік повинен настати до 2100 року і міг досягти 11 мільярдів людей.

Однак нова модель Earth4All врахувала складніші механізми, на кшталт достатку енергії, нерівності, виробництва продуктів харчування, рівня доходів та наслідків глобального потепління, і показала зовсім інші результати.

Тепер вважається, що пік 8,6 мільярда буде досягнутий до середини поточного століття, а до його кінця населення різко скоротиться і становитиме близько 6 мільярдів. Згідно з іншим варіантом тієї ж моделі населення може досягти 9,3 мільярда до 2050 року і скоротитися до 7,3 мільярда до 2100 року.

Таке скорочення чисельності є і гарною та поганою новиною, вважають дослідники.

Добре це тому, що дозволить вирішити багато екологічних проблем. А ось погана сторона полягає в тому, що це призведе до погіршення ситуації із загальним старінням населення та зменшить частку людей працездатного віку.

"Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток у країнах з низьким рівнем доходу дуже впливає на рівень народжуваності. Показники народжуваності знижуються в міру того, як дівчатка отримують доступ до освіти, а жінки розширюються в економічному плані і мають доступ до якіснішого медичного обслуговування", — пояснив ситуацію керівник проєкту Earth4All Пер Еспен Стокнес

Як повідомлялося раніше, скорочення кількості населення загрожує й Україні. За підрахунками фахівців, до 2030 року населення нашої країни скоротиться до 35 мільйонів, і це лише за оптимістичним прогнозом.