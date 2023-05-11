Вчені знайшли у світовому океані "дивні" віруси: що з ними не так і що вони роблять

Нагадаємо, що Світовий океан вивчений лише на 5%

Океани на Землі існують не перший мільйон років, однак донині вченим не вдалося розгадати всі таємниці, які вони зберігають. І доки океани не зникли, дослідники прагнуть вивчити якомога докладніше їх мешканців, які, до речі, можуть нести небезпеку для людей.

Так, дослідники з французького Національного центру наукових досліджень (CNRS) виявили в океані ніколи раніше небачені віруси, повідомляє портал Nature. Вони назвали виявлені мікроби "мірусвірусами" — "мірус" означає "дивний" латиною.

Виявлені віруси належать до великої групи вірусів під назвою Duplodnaviria, якій належать віруси герпесу, що вражають людей і тварин. Але нові віруси також мають загальні гени з іншою групою під назвою Varidnaviria. Вчені дійшли висновку, що мірусвіруси – це гібрид двох віддалено споріднених вірусних ліній.

"Схоже, це надзвичайно незвичайна група вірусів. Ось чому ми вважаємо їх химерними, тому що вони є сумішшю двох різних груп вірусів — з одного боку, вірусів герпесу, заснованих на генах частинок, а з іншого боку, гігантських вірусів, заснованих на набагато більшій кількості генів", — розповів дослідник Дельмонт, який брав участь у відкритті мірусвірусів.

Щоб виявити нові віруси, команді дослідників довелося вивчити дані експедиції Tara Ocean, яка в період з 2009 до 2013 зібрала близько 35 000 зразків океанської води з планктоном, водоростями та вірусами. Серед зразків вчені знайшли лінію дволанцюжкових ДНК-вірусів, яка раніше не була описана ніким із дослідників. Вона містилася у освітлених сонцем поверхневих водах полярних, помірних та тропічних океанів.

Як повідомляє Національна океанічна служба, цих вірусів досить багато в океані, і вони заражають планктон, через що він забарвлює воду так, що фантастичні кольори можуть бути видно з космосу. Вторгнувшись у клітини планктону, мірусвіруси, ймовірно, допомагають регулювати активність мікроорганізмів і, таким чином, потік вуглецю та поживних речовин через океан.

"Віруси є природним компонентом планктону на поверхні океану. Вони руйнуватимуть багато клітин щодня, вивільняючи в процесі поживні речовини, які будуть використовуватися іншими клітинами, щоб бути активними та здоровими", — пояснюють дослідники.

Виявлені загадкові віруси можуть допомогти вченим розгадати загадку походження вірусів герпесу. А схожість генів в оболонці ДНК говорить про те, що існує загальна еволюційна історія між герпесом, що вражає лише тварин, і мірусвірусами, які є скрізь в океані, де вони заражають одноклітинні організми. Усе це свідчить про планктонне походження герпесу.

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