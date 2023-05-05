Сонце охолоне і поглине Землю: вчені змоделювали невтішне майбутнє нашої планети

Сумні події можуть відбутися вже за 5 млрд років

Наприкінці життя зірки середніх величин – таких, як наше Сонце – сильно збільшуються у розмірах, ненадовго перетворюючись на тьмяні червоні гіганти. Приблизно через п’ять мільярдів років така доля чекає на наше світило, яке розшириться, охолоне і поглине найближчі планети, включаючи Землю.

Такого висновку дійшли вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT), які спостерігали "наживо", як розташована в 12 тисячах світлових років зірка знищила масивну планету.

Статтю про це опубліковано в журналі Nature.

Автор статті Кішалай Де (Kishalay De) з Массачусетського технологічного інституту (MIT) із колегами аналізували дані огляду Zwicky Transient Facility, проведеного Паломарською обсерваторією. Їхньою головною метою був пошук яскравих червоних нових — вибухів, спричинених злиттям зірок. Схожий сигнал вчені помітили у спостереженнях 2020 року: він прийшов з відстані понад 12 тисяч світлових років та отримав назву ZTF SLRN-2020.

Протягом десяти днів ZTF SLRN-2020 став у сотню разів яскравішим, але все-таки недостатньо яскравим для зірок, що зливаються. Тому вчені придивилися до джерела уважніше, використавши інструменти космічної інфрачервоної обсерваторії NASA NEOWISE та наземної обсерваторії Кека.

Нові дані показали, що енергія спалаху була досить скромною, приблизно в тисячу разів менше, ніж можна було очікувати від нової червоної. А замість хмари розпеченої плазми її оточував трохи підігрітий пил, бідний і воднем, і гелієм.

Тому вчені зробили висновок, що далека подія пов’язана зі злиттям не настільки великих об’єктів. Після додаткових спостережень та розрахунків вони показали, що ZTF SLRN-2020 почала розгорятися в ІЧ-діапазоні задовго до її виявлення та залишається яскравою досі.

Більше того: моделювання показало, що і наше Сонце, перетворившись на червоного гіганта, зруйнує пояс астероїдів і оберне в пилюку всі великі тіла поблизу, включаючи Землю. Поки що світило знаходиться лише на перших кроках перетворення на червоного гіганта, проте приблизно через 5 млрд років воно повністю завершить цей процес, тому нашим нащадкам треба буде замислюватися про переселення у інші галактики. Тим більше, що місць, потенційно придатних для цього, вистачає.