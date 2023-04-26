Астросиноптики оновили графік магнітних бурь: коли на Землю обрушиться новий шторм з космосу

Працівники сонячних лабораторій впевнені, що українці зможуть трошки відпочити від магнітних бур

Сонячна активність на кінець квітня зменшилась, тому в останні дні місяця астросиноптики не передбачають на Землі магнітних бур, окрім однієї дати.

За даними Gismeteo, тільки у п'ятницю рано вранці, 28 квітня, очікується слабка магнітна буря силою у 5 балів.

Водночас працівники лабораторії Tesis.xras запевняють, що через два дні магнітосфера Землі справді буде збудженою, але слід чекати всього лише невелике збурення силою у 4 бали.

Після 28 квітня на Землі встановиться "штиль" і можна трохи розслабитись перед наступною магнітною бурею. За графіком, через двадцять днів з гаком очікується новий геомагнітний шторм, який триватиме 21 і 22 травня. Його потужність максимально сягне 8 балів, що вважається дуже сильною магнітною бурею, а наступного дня — впаде до 5-ти і перетвориться на слабку бурю.

Слід сказати, що магнітні бурі — це потужні спалахи на Сонці, радіація яких "вилітає" у космос. Вони утворюються тоді, коли лінії магнітного поля світила стають напруженими і ламаються, викликаючи потужність вибухи сонячної енергії. Тому лікарі рекомендують в такі дні стежити за станом свого здоров'я і не нехтувати правилами захисту від магнітних бур.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, що вченим з NASA вдалось зафіксувати на Сонці торнадо. Чи принесе воно з собою небезпеку магнітному полю Землі, відповідають працівники обсерваторії.