Астросиноптики обновили график магнитных бурь: когда на Землю обрушится новый шторм из космоса

Работники солнечных лабораторий уверены, что украинцы смогут немного отдохнуть от магнитных бурь

Солнечная активность к концу апреля уменьшилась, поэтому в последние дни месяца астросиноптики не предусматривают на Земле магнитных бурь, кроме одной даты.

По данным Gismeteo, только в пятницу ранним утром, 28 апреля, ожидается слабая магнитная буря силой в 5 баллов.

В то же время, работники лаборатории Tesis.xras уверяют, что через два дня магнитосфера Земли действительно будет возбужденной, но следует ожидать всего лишь небольшое возмущение силой в 4 балла.

После 28 апреля на Земле установится "штиль" и можно чуть-чуть расслабиться перед следующей магнитной бурей. По графику, почти через двадцать дней, ожидается новый геомагнитный шторм, который продлится с 21 и по 22 мая. Его мощность максимально достигнет 8 баллов, что считается очень сильной магнитной бурей, а на следующий день упадет до 5-ти и превратится в слабую бурю.

Следует сказать, что магнитные бури – это мощные вспышки на Солнце, радиация которых "вылетает" в космос. Они образуются тогда, когда линии магнитного поля светила становятся напряженными и ломаются, вызывая мощный взрыв солнечной энергии. Поэтому врачи рекомендуют в такие дни следить за состоянием своего здоровья и не пренебрегать правилами защиты от магнитных бурь.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, что ученым из NASA удалось зафиксировать на Солнце торнадо. Принесет ли оно с собой опасность магнитному полю Земли, отвечают работники обсерватории.