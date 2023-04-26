"Он был мощным": названы размеры и место падения осколков метеора, вспыхнувшего над Киевом (видео, фото)

Метеор являлся довольно сильным, но из-за стечения различных условий ущерба он не нанес

Ученые рассказали подробности мощной вспышки, которую на днях могли увидеть киевляне. Там озвучили размеры и другие характеристики метеора, который пронесся в небе над столицей.

Напомним, что то, что вспышка была вызвана именно метеором еще 19 апреля установило Космическое агентство Украины. А теперь Международная метеорная организация рассказывает уже все его подробности.

Так, по данным ученых, болид (яркий метеор) наблюдался на высоте 98 км над Великой Дымеркой. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

На высоте 38 км над землей полуметровый метеор весом 200-300 кг взорвался, вызвав яркую вспышку.

"Профили вспышек говорят о том, что только небольшие метеориты могли достичь земли. В зависимости от их размеров и фактического высотного ветра они могут располагаться где-то между городами Попельня, Романовка, Сроков и Паволоч", — говорится в материале.

Ученые отмечают, что на самом деле метеор являлся довольно сильным, но из-за стечения различных условий ущерба он не нанес.

Напомним, ранее мы писали о том, что после вспышки над Киевом "бизнесмены" пытаются продать обломки метеорита по 10 тыс. грн за килограмм.