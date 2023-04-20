Вспышка над Киевом: "бизнесмены" пытаются продать обломки метеорита по 10 тыс. грн за килограмм (фото)

Цены немалые

Вспышка над Киевом накануне напугала всю страну и стала причиной оживленного обсуждения. В столице даже включали воздушную тревогу. Как оказалось, это был метеор из потока Лирид. Он вошел в верхние слои атмосферы и ярко взорвался.

В сети продолжаются шутки по этому поводу. В частности, обсуждают объявление, которое сегодня опубликовали на OLX. Продавец предлагает приобрести у него части метеорита за 10 000 грн. В объявлении говорится, что обломки недавно прибыли в Киев. Они имеют различные формы и размеры. А цена колеблется от маленького за 300 долларов до 12-килограммового обломка за 12000 долларов.

"Продается свеженький метеорит, который только прибыл в Киев, есть разные кусочки от 150 г. Космические камни разных форм и размеров наибольший 12 кг (его цена 10000 долл.) есть и небольшие от 300 долл.", — пишут в объявлении.

Позже предложение удалили с сайта. Очевидно, из-за популярности, поскольку в сети распространяли скриншоты и шутили над тем, что "бизнесмены" уже пытаются заработать на вчерашнем событии.

Однако на ОLX и раньше публиковали объявления по продаже метеоритов. Настоящие ли они — неизвестно. Зато цены варьируются от обычных 3 тысяч гривен до сумасшедших 10 миллионов за вот этот камешек на коврике. Объявлению уже почти месяц. Автор нашел его под Киевом. Уверяет, что он из иридия и имеет возраст 25000 лет.

Также появилось объявление о продаже якобы обломков именно вчерашнего метеора. Автор пишет:

"Продам очень хороший метеорит, который вчера упал в Киеве (предыдущее объявление удалили). Цена 10000 гривен за 1 кг", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня опубликовали еще одно объявление о продаже метеорита за миллион гривен. Автор Андрей утверждает, что это камень с историей. По его словам, дед однажды вышел на крыльцо, увидел комету и сбил ее выстрелом из ружья:

"Подойдя к месту бабаха, дед увидел гигантскую пропасть, и подумал: "Как жаль, что не Москва". Таким образом дед и заполучил свой первый метеорит, и спас мир", — говорится в сообщении. На фото видны признаки фотомонтажа.

Напомним, что падение метеора над Киевом породило просто море мемов. К слову, сначала была версия о падении спутника NASA, которое действительно ожидается. Однако позже эту версию опровергли.

Добавим, что несколько месяцев назад над Францией было поразительное падение метеора, зафиксированного на камеры. "Телеграф" собрал информацию о наиболее значимых небесных явлениях XXI века.